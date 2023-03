Domenica 26 marzo 2023, a partire dalle ore 9.00, presso il Padel Club Andria, si terrà la prima edizione della AVIS Padel Cup! L’evento, organizzato dall’AVIS Comunale Andria, promette di essere una giornata emozionante per tutti i partecipanti, giocatori e spettatori.

Non è solo una questione di competizione: il torneo infatti, rappresenta un’opportunità per conoscere e per sostenere una causa importante come quella della donazione del sangue e dei suoi derivati. Avis è infatti una delle più grandi associazioni di volontariato in Italia, impegnata da oltre 90 anni nella sensibilizzazione dei cittadini e nella promozione tra gli stessi del nobile e solidale gesto della donazione del sangue.

L’AVIS Padel Cup è quindi un evento che unisce sport e solidarietà. In questo senso, i volontari di Avis Comunale Andria saranno disponibili per fornire informazioni e rispondere alle domande e alle curiosità dei partecipanti e degli spettatori interessati. Dunque, sarà una grande occasione per unire lo sport e l’impegno sociale in un unico avvenimento.

I giocatori sono pronti come anche i volontari Avis. La Padel Cup è aperta al pubblico e Avis Comunale Andria auspica la partecipazione dei cittadini che sono tutti invitati a partecipare all’evento per trascorrere una mattinata all’insegna dello sport finalizzato alla promozione della solidarietà. Sarà anche un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di Avis e per fare la propria parte per garantire la salute al prossimo in difficoltà

Vi aspettiamo numerosi al Padel Club Andria, via Barletta 167, domenica 26 marzo 2023 dalle ore 09.00