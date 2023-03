Anche quest’anno la Clinica Urologica e Andrologica dell’Ospedale Bonomo di Andria diretta dal Prof. Luigi Cormio è stata selezionata per eseguire un intervento chirurgico in diretta durante il Congresso SIU Live, evento internazionale di chirurgia “dal vivo” organizzato dalla Società Italiana di Urologia. L’intervento eseguito dal Prof. Cormio e dalla sua Equipe è una Nefrolitotrissia Percutanea con tecnica miniaturizzata (mini-PCNL), procedura nella quale l’Urologia del Bonomo di Andria è leader a livello nazionale.

La PCNL è la tecnica di scelta per calcoli renali di grandi dimensioni o complessi, quindi non risolvibili con altre metodiche. «La tecnica miniaturizzata mini-PCNL che eseguiamo al Bonomo di Andria – spiega Cormio – prevede di inserire nelle cavità renali, attraverso il fianco, una cannula di soli 6 mm di diametro attraverso la quale si possono visualizzare i calcoli, frammentarli con il laser, ed aspirarne i frammenti. Questa tecnica mini-invasiva, che eseguiamo a paziente sveglio con la sola anestesia spinale, riduce notevolmente il trauma renale e abbrevia notevolmente la degenza postoperatoria che è in genere molto breve (2 giorni)».

Nel 2022 sono stati eseguiti al Bonomo oltre 120 interventi di mini-PCNL, numeri che collocano Andria tra i primi 3 centri in Italia per questa tecnica e lo identificano come Centro di Riferimento per la calcolosi renale complessa. Tra 2 giorni si replica, ed il Prof. Cormio eseguirà un intervento di mini-PCNL in diretta in un altro Congresso Nazionale che si terrà a Firenze.

«Ringrazio la mia equipe, gli anestesisti ed il personale della sala operatoria – ha concluso Cormio in diretta – per la grandissima professionalità dimostrata nel difficile contesto di una chirurgia in diretta e per la loro attitudine al miglioramento continuo. La partecipazione in diretta a questi eventi annuali nazionali deve essere per tutti noi e per la nostra Azienda motivo di grande orgoglio».