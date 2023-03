E’ stata formalmente costituita questa mattina nella sala consiliare del Comune di Andria la Fondazione ITS Academy Pu.Ma. La nuova fondazione completa la presenza degli ITS pugliesi anche nella sesta provincia pugliese, come voluto dalla Regione Puglia, ed opererà nel settore dei servizi alle imprese con nuove tecnologie per il Made in Italy ed il Design, sviluppando e potenziando l’orientamento al marketing e al l’internazionalizzazione delle aziende nelle diverse filiere produttive.

Dal sapere al saper fare e nella fitta rete di partner della Fondazione ITS oltre a diversi partner privati ci sono gli enti e le associazioni di categoria con il coordinamento dell’Università di Bari e la presenza diretta di Istituti scolastici andriesi come il “Colasanto” (tra le altre cose ente capofila del progetto) ed il “Carafa”.

Due giorni fa il consiglio comunale di Andria ha formalmente aderito alla costituzione della Fondazione ITS come ente coordinatore delle iniziative visto che la nuova Academy è nata per raccogliere le esigenze delle imprese riguardo a profili lavorativi specifici.

