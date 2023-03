Recuperare il tempo perso per cercare di non perdere completamente un treno che si è in sostanza fermato. A lanciare l’idea di un comitato di cittadini che sostengano in modo partecipato la realizzazione del nuovo ospedale di Andria ci ha pensato l’ex consigliere regionale Sabino Zinni. Il progetto è fondamentale per la tutela della salute di tutti i cittadini di un vasto territorio che ricompreso tra Bari e Foggia ed i tentennamenti della Regione Puglia e le parole poco confortanti dei giorni scorsi appaiono rendere il progetto decisamente in salita. Anche se Zinni ricorda che il problema non sarebbe quello economico.

Obiettivo naturalmente è quello di coinvolgere i cittadini ma anche la politica al di là degli schieramenti politici ed al di là della residenza andriese. Il coinvolgimento è massimo e punta a tenere alta l’attenzione sul progetto senza sconti e vigilando sui passaggi prossimi che saranno intrapresi.