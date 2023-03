La consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari ha preso parte ieri mattina alla seduta della commissione di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, in cui si è tenuta la premiazione delle opere vincitrici del bando di concorso per gli istituti secondari “Mi impegno per la legalità”.

«È stata una grande emozione – dichiara Di Bari – partecipare alla premiazione di questi ragazzi, che si sono impegnati in prima persona per valorizzare la cultura della legalità. Voglio ringraziare anche gli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale nella nostra società, per la crescita delle nuove generazioni. Bandi come questo sono importanti per promuovere la cittadinanza attiva e far capire che la lotta alla criminalità organizzata riguarda tutti. Per questo come Regione stiamo puntando sul contrasto alla povertà economica, educativa, ma anche su iniziative per contrastare la povertà culturale. Abbiamo avviato un progetto pilota per riportare i ragazzi a teatro ad assistere a spettacoli che parlano di tematiche civili, per ora solo nelle province della Bat e di Foggia, ma stiamo lavorando per far sì che venga esteso anche alle altre province. Ci stiamo impegnando anche per dare vita a progetti teatrali nelle scuole o nei luoghi di aggregazione, in modo da dare vita a iniziative di sensibilizzazione che coinvolgano sempre più studenti e l’intera comunità. La grande partecipazione a questo bando e l’entusiasmo dei ragazzi oggi ci hanno fatto capire che siamo sulla strada giusta. Sta a noi istituzioni lavorare per raggiungere il cambiamento culturale indispensabile per sconfiggere la cultura mafiosa».