I nomi che scorrono come macigni, vittime innocenti della malavita ed il cui ricordo è un monito ed un esempio concreto. Neanche la pioggia ha fermato questa mattina il corteo, tornato dopo alcuni anni di assenza, con gli studenti delle scuole superiori di Andria per le vie della città in occasione della celebrazione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Un evento fortemente voluto dal Comitato Studentesco Cittadino, il Presidio Libera e l’assessorato al Futuro, ed inserito dall’amministrazione comunale nelle iniziative del Festival della Legalità.

Striscioni, slogan, musica e partecipazione alla presenza, tra gli altri, anche del Vescovo di Andria Mons. Mansi. Un corteo tornato dopo diversi anni e che rappresenta comunque un baluardo di formazione e informazione fondamentale per i più giovani. Scontrarsi con la realtà di persone innocenti uccise per mano della criminalità è un segno tangibile di cosa può succedere vivendo nell’illegalità.

Il servizio su News24.City.