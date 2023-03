Sono continuati, in questi giorni, i controlli della Polizia Locale sul rispetto della normativa sul corretto svolgimento delle attività produttive a tutela del cittadino consumatore. Otto le attività di commercio ortofrutticolo controllate con 7 sanzioni amministrative elevate per mancato rispetto delle norme in materia igienico sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana e 5 sanzioni per il mancato rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

Norme il cui obiettivo è assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. Intensificati anche i controlli della Polizia Locale relativa all’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico, transito e muri di affaccio di edifici privati, a tutela dell’igiene pubblica ed alla conduzione dei cani, con 122 gli accertamenti sui proprietari, di cui 23 sono sanzionati.