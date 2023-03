E’ tutto pronto per la tre giorni di Qoco, il Concorso Internazionale per Giovani Cuochi dell’Euromediterraneo che si terrà ad Andria ai piedi di Castel del Monte dal 24 al 26 marzo. La competizione, nata nel 1999, dopo 10 anni di stop, rinasce per volontà del Comune di Andria, l’organizzazione dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e la collaborazione di Slow Food Puglia e Strada dell’Olio di Castel del Monte.

Ieri la presentazione a Palazzo San Macuto a Roma, a testimoniare la rilevanza dell’evento. Dieci gli chef in concorso, per gran parte molto giovani, provenienti da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Turchia; Italia e Slovenia con 2 concorrenti ciascuno. Saranno affiancati da cuochi tutor del territorio, con i quali lavoreranno per rendere ancora più stretti i legami e lo scambio. A loro il compito di provare a riscrivere una narrazione gastronomica moderna di un luogo, la Murgia, in cui l’olivo ha una presenza monumentale e fa del paesaggio rurale un’autentica opera d’arte. A presiedere la Giuria saranno Alfonso e Ernesto Iaccarino chef e padroni di casa del tristellato Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi.

Non mancherà, poi, il coinvolgimento della Regione e le manifestazioni collaterali con occasioni di dibattito nel “Fuori Qoco”, organizzato da Strade dell’Olio di Castel Del Monte.

Il servizio completo su News24.City.