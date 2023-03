Il SERVIZIO PEDIBUS è quasi pronto, mancano solo le sottoscrizioni delle autorizzazioni dei genitori che si sono registrati sul sito www.mosaandria.it. Per quelli che non vi hanno ancora provveduto è possibile rivolgersi al servizio Mobilità in Piazza Trieste e Trento anche nelle ore pomeridiane di Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. In assenza di autorizzazioni i minori non potranno partecipare al progetto.

Insieme al rilascio delle autorizzazioni sarà possibile anche ritirare i gilet rifrangenti per i bambini che si muoveranno lungo le linee gialle, segnate in questi giorni, dei vari percorsi.