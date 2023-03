«La regione ha chiarito in modo palese che il Ministero della Salute attende ancora la richiesta definitiva della Puglia per il finanziamento del nuovo ospedale di Andria. I ritardi e le tempistiche ancora incerte dipendono in questo momento essenzialmente da questo». Inizia così un intervento della Deputata pugliese Mariangela Matera di Fratelli d’Italia, intervenuta sul tema della realizzazione del nuovo Ospedale di Andria.

«Qualche settimana fa abbiamo voluto organizzare un evento pubblico proprio per parlare di questo – ha spiegato l’On. Matera – ed avevamo già rispedito al mittente assurde accuse al Governo di perdere tempo su questo tema che sta invece così a cuore. Per la Puglia sono stanziati già un miliardo e 200 mila euro di fondi per l’edilizia sanitaria e tra questi fondi ci sono anche i soldi per il nuovo ospedale di Andria».

«Il nosocomio andriese dovrà essere un polo di eccellenza nell’emergenza urgenza ma anche un polo universitario importante – ha spiegato l’On. Mariangela Matera – Così si creano spazi giusti per la cura e per la formazione. Dal mio punto di vista appena ci sarà la presentazione dell’incartamento da parte della Regione al Ministero della Salute, sarò in prima linea per accelerare il più possibile l’iter di approvazione definitiva della destinazione dei fondi per questa causa».