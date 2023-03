Si è conclusa positivamente nella giornata ieri la fase autorizzativa per la riapertura della tratta ferroviaria Corato – Andria Sud chiusa dal 12 luglio 2016. Il terzo ed ultimo via libera dell’ANSFISA è arrivato il 7 marzo ed ha permesso di avere il rilascio della Autorizzazione di Messa in Servizio. Come già anticipato nelle scorse settimane nei nostri servizi sarà ad inizio aprile, dunque, il momento del ritorno dei treni nella città di Andria con l’apertura definitiva della nuova stazione ormai completata diversi anni fa ma mai entrata in funzione. Ci sarà naturalmente una fase che tecnicamente si chiama di “switch off” e cioè lo spegnimento dei sottosistemi di comando e controllo, attualmente in esercizio, e la successiva loro graduale riattivazione nella nuova configurazione che consentirà l’apertura all’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria sull’intera tratta da Bari Centrale ad Andria Sud.

Una fase che comporterà dei disagi su tutta la tratta ma che dal 3 aprile permetterà di viaggiare nuovamente da Andria a Bari senza più interruzioni con i bus e soprattutto su di una rete interamente raddoppiata. Comunque lo switch off partirà lunedì prossimo e durerà sino a lunedì 27 marzo con temporanee chiusure della circolazione ferroviaria di tutta la linea in fasi graduali come spiegano da Ferrotramviaria. Conclusa questa fase, ad inizio aprile, ripartiranno i treni sulla tratta con l’apertura al pubblico della nuova fermata Corato Sud Ospedale e della nuova stazione di Andria Sud.

Un evento atteso da ormai sette anni e che speriamo possa consentire viaggi più agevoli e collegamenti più veloci con il capoluogo e con l’aeroporto di Palese per tutto l’hinterland barese. Sullo sfondo resta naturalmente la tragedia del 12 luglio 2016 con la consapevolezza che tuttavia, da quel disastro, i treni che torneranno a correre sulla tratta dovrebbero circolare in totale sicurezza dopo i lavori di ammodernamento.

Come spiegato da Ferrotramviaria nel dettaglio ecco il programma dello switch off:

lunedì 20 e martedì 21 marzo: interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Ruvo – Corato ;

interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta ; mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 marzo: interruzione della circolazione ferroviaria

sulla tratta Bitonto – Ruvo – Corato;

sabato 25 e domenica 26 marzo: interruzione della circolazione sull’intera linea ferroviaria ;

interruzione della circolazione ; lunedì 27 marzo sarà ripresa la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari a Ruvo.

Naturalmente, nei giorni di sospensione dell’esercizio si provvederà a fornire adeguato servizio automobilistico sostitutivo.