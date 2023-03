«Ieri c’è stato l’incontro dei capigruppo del consiglio comunale di Andria con l’Assessore Regionale alla Sanità Rocco Palese. L’incontro era per parlare del nuovo ospedale della provincia Bat, che dovrebbe sorgere ad Andria in contrada Macchia di Rose. Abbiamo potuto seguire l’incontro perché era in streaming, ma forse era meglio se non lo avessimo fatto perché ne siamo usciti avviliti, frustrati, arrabbiati». Lo scrive in una nota il gruppo consiliare di Andria Bene in Comune a margine dell’incontro di ieri pomeriggio a palazzo di città con l’Assessore alla Sanità Rocco Palese, intervenuto ad Andria per il punto sul nuovo ospedale.

«Tutte le perplessità le ha esposte il nostro capogruppo nel suo intervento ieri stesso, ma non possiamo che ribadirle anche qui.

Cioè, non solo non si sa quando potrà partire il bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale, ma non si sa neanche a che punto siamo dell’iter che serve per arrivarci.

Che qualcosa si fosse inceppato nella catena di passaggi burocratici necessari a portare avanti l’opera era chiaro, ma almeno a sapere a che punto questo qualcosa si è inceppato. Niente.

La Regione continua a ripetere che non è sua responsabilità e che sta facendo “tutto il possibile” per fare questo ospedale. Ma se non sa dire neanche a che punto siamo della procedura per la realizzazione, come lo sta facendo questo “tutto il possibile”?

Nessuno si aspettava che l’Assessore ieri venisse ad Andria a dire che il mese prossimo partirà il bando di gara, ma almeno a entrare nel merito della questione, ad indicare il prossimo passo, o un punto da cui ripartire. Del resto era un incontro con i capigruppo delle forze politiche della città, non proprio una birretta con gli amici del campetto.

Ci sono 138 milioni di euro stanziati per questo ospedale, e un iter amministrativo che fino a 2 anni fa procedeva a passo spedito, adesso invece non si sa più.

L’opera più importante della provincia sta finendo alle ortiche.

Possiamo noi cittadini di questo territorio farci bastare la risposta “la Regione sta facendo tutto il possibile, ma a parte questo non sappiamo dirvi nient’altro”?».