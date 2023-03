Altro giro, altra corsa. Quarto cambio di guida tecnica per la Fidelis Andria, che riparte da Mirko Cudini. Troppe 15 partite di fila senza vittorie, record negativo in C per il club. Troppi cinque punti di distanza dalla Viterbese penultima. Troppo poco nella prestazione esibita sabato pomeriggio al Degli Ulivi contro la Gelbison, quando un avversario in 10 uomini per più di un’ora è stato superiore nelle gambe e nelle idee a Candellori e compagni e ha anche sfiorato la vittoria. L’addio con Bruno Trocini in panchina – 5 punti in 8 partite per lui, frutto di altrettanti pareggi e 3 ko – e Mariano Fernandez alla guida dell’area tecnica del club è stato annunciato sabato sera dall’amministratore delegato Pietro Lamorte e deve solo essere formalizzato. Il tutto avverrà entro la mattinata di martedì, quando invece Cudini tornerà ufficialmente in sella alla panchina biancoazzurra. Ultima mossa per tentare di giocarsi la salvezza attraverso i playout in una stagione sin qui fallimentare dal punto di vista dei risultati.

Si riparte allora dall’allenatore che aveva iniziato la stagione prima dell’esonero di fine ottobre dopo 11 partite e con 7 punti in favore di Diaw Doudou, a sua volta sollevato dall’incarico a metà gennaio. Cudini troverà una squadra capace di totalizzare appena 21 punti in 30 turni e che non vince dallo scorso 27 novembre (2-0 al Giugliano). Starà a lui provare a interrompere un digiuno di successi lungo 15 partite nel derby di Monopoli, in programma domenica alle 17.30 allo stadio Veneziani.