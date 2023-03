E’ stato premiato lunedì scorso all’interno della Camera dei Deputati come il miglior intervento a livello nazionale da parte di agenti della Polizia Locale. Si tratta del salvataggio di una donna caduta accidentalmente in mare ed in balia delle acque a dicembre del 2021 sul lungomare di Napoli. A salvare la donna due agenti di Polizia Locale di Napoli e cioè il maresciallo Antonio Piscopo e l’agente Gaetano Lorusso 32enne originario di Andria ed in servizio da circa quattro anni ormai nella città partenopea.

Ai due il riconoscimento per l’azione di salvataggio nel corso della presentazione del Rapporto Nazionale sull’attività delle Polizie Locali organizzato dall’ANCI. L’intervento si sviluppò con i due agenti che dopo aver contattato prontamente il 118, scavalcarono il parapetto della strada e, mentre uno di essi cercò di tranquillizzare la signora l’altro si tuffò in mare per portare in salvo la stessa alla quale veniva riscontrato un principio di ipotermia. Un gesto eroico che non è passato inosservato non solo a Napoli ma anche ad Andria visti i messaggi di congratulazioni arrivati all’agente Gaetano Lorusso da parte delle istituzioni locali.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, relatore fra l’altro dell’intervento programmato sul “Disagio giovanile e Baby gang, dalla prevenzione al contrasto del fenomeno”, l’assessore alla Polizia Locale, Antonio De Iesu, il Comandante del Corpo, Generale Ciro Esposito, gli agenti che si sono resi autori dell’intervento che si è aggiudicato l’ambito riconoscimento. Hanno concluso i lavori il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ed il presidente del Consiglio Nazionale Anci, Enzo Bianco.