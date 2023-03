«Crediamo sia una delle emozioni più grandi, quella di vedere un intero istituto di bambini della scuola primaria Antonio Mariano, sita in via Malpighi ad Andria scendere nel piazzale della scuola e festeggiare per cosa? Per la piantumazione di alcuni alberi da noi donati». E’ la bella notizia condivisa dai volontari dell’associazione ambientalista andriese, 3Place.

«A Dicembre abbiamo lanciato l’iniziativa dal nome ANZICHE’ I BOTTI, ADOTTA UN ALBERO: iniziativa che mirava appunto a sensibilizzare la cittadinanza a non usare i botti, e ad “investire” i propri soldini nell’adozione di un albero.

Ebbene: 7 nostri concittadini, Arcangelo, Mariangela, Francesco, Silvio, Fabio, Andrea e Paolo (a cui va il nostro immenso GRAZIE) hanno donato i propri soldini che noi abbiamo utilizzato per acquistare le piante»- hanno spiegato i volontari.

«Oggi poi, dopo aver verificato la fattibilità con l’agronomo Ambrogio Lamesta e il dirigente Roberto Crescini, abbiamo messo a dimora i “futuri alberi”: roverelle, cerri, bagolari e ligustri.

Ad aiutarci anche i ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, dell’ Enap Puglia, ai quali va il nostro ringraziamento.

E’ stata dura scavare le buche vero…ma vedere tutti quei bambini e quelle bambini felici per la piantumazione degli alberi, consapevoli (grazie alle loro Maestre) del benessere che ogni albero apporta all’Umanità ed al Pianeta, non può che riempirci i cuori di gioia e speranza.

Non può che continuare a farci lottare con maggiore forza per un Pianeta più pulito, più sano, piu’ giusto».