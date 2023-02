Nel pomeriggio l’importante derby tra Fidelis Andria e Foggia. Sono quattro i successi per parte al “Degli Ulivi” nella storia per la sfida. Un derby molto sentito di cui le prime tracce si ritrovano già negli anni 50′ prima di un lungo vuoto ed il ritorno in scena dal ’95 in poi. Un derby disputato in tutte le categorie possibili: dalla IV Serie alla Serie D fino alla Serie C2, C1 e Lega Pro con una puntata importante in serie B. Cinque sono i pareggi. Gli ultimi due incontri casalinghi per la Fidelis sono stati amari visto che il Foggia ha vinto riequilibrando il conto storico delle vittorie.

<strong>Nel dettaglio i precedenti:</strong>

IV SERIE 01-05-1955 Andria-Foggia 2-2 27’Diogene (A), Gorini su rigore (F), 85’De Benedictis su rigore (A), 88’Bartolini (F).

IV SERIE 23-10-1955 Andria-Foggia 2-0 14’Pollini, 44’Canal.

IV SERIE 28-04-1957 Andria-Foggia 1-1 1’Bruno (A), 66’Cosmano (F).

SERIE B 08-10-1995 F.Andria-Foggia 2-1 15’Passoni (FA), 34’Massara (FA), 55’Bresciani (FG).

SERIE B 22-03-1998 F.Andria-Foggia 2-0 20’Lasalandra, 50’Sturba.

SERIE C2 14-10-2001 F.Andria-Foggia 0-0

SERIE C2 22-09-2002 F.Andria-Foggia 3-3 20’Spinelli (FA), 39’Chigou (FA), 51’Grieco (FG), 54’Mariniello (FG), 70’De Zerbi (FG), 86’Sbaccanti su rigore (FA).

1^DIVISIONE 06-09-2009 Andria Bat-Foggia 0-1 78’Trezzi

1^DIVISIONE 13-03-2011 Andria Bat-Foggia 0-1 44’Insigne

LEGA PRO 05-03-2016 F.Andria-Foggia 3-0 31’Bollino, 73’Bisoli, 77’Cianci.

LEGA PRO 22-12-2016 F.Andria-Foggia 1-1 35’Agnelli (FG), 82’Tartaglia (F.A).

SERIE D 17-11-2019 F.Andria-Foggia 1-2 42’Gentile (FG) 44’Nannola (FA), 78’Cittadino (FG).

SERIE C 29-09-2021 F.Andria-Foggia 0-3 31’Curcio, 62’Ferrante, 65’Merola.