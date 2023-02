La Bottega del Mondo Filomondo aderisce e presenta la XIX edizione di “M’illumino di meno”, ripartendo con la querelle delle cene a lume di candela nelle serate del 24 e 25 febbraio, 3 e 4 marzo alle ore 20.30.

Dal 2006 Filomondo partecipa a M’illumino di Meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Il commercio equo e solidale, costruisce un commercio sostenibile che rispetti l’ambiente attraverso filiere trasparenti in grado di concretizzare l’impegno costante nella lotta al cambiamento climatico. Dal sostegno alle coltivazioni biologiche e a basso impatto che proteggono la biodiversità, ai prodotti che viaggiano fino al consumatore con una logistica responsabile, in packaging sempre più riciclabili che favoriscano anche la sostenibilità alimentare. L’aria che si respira in una Bottega del Mondo è un’aria dai nuovi profumi e da un’aria che sa di equità e solidarietà nei confronti del Pianeta e dei suoi esseri viventi.

Negli anni tante le azioni condivise: piantare alberi, scegliere la mobilità dolce, spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela. Cenare in una bottega del commercio equo e solidale, e non in un ristorante, vuole essere un contenitore di messaggi positivi, dove l’alternativa si vive, con un sostegno concreto all’ambiente e all’uomo sfruttato e dimenticato dal resto del mondo. Il cambiamento di abitudini suggerito da molti anni da M’illumino di Meno è ormai diventato una necessità di sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.

Ciascuno di noi può fare tante azioni per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare correttamente. Nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale.