Le possibilità di salvezza della Fidelis nel torneo di Serie C non possono che passare dal fattore campo. Al “Degli Ulivi” domani, sabato 25 febbraio, ci sarà il primo dei due appuntamenti consecutivi tra le mura amiche per la squadra di Trocini. Un derby, un match particolarmente sentito quello contro il Foggia e che si è già svolto 13 volte nella storia a partire dagli anni ’50 ed in tutte le categorie, IV Serie, Serie D, ma anche Serie C e Serie B. Quattro vittorie a testa, le ultime due dei rossoneri in trasferta, e cinque pari il conto dei precedenti per una sfida che ha sempre regalato emozioni. Questa volta sarà una sfida altrettanto importante visto che la Fidelis si gioca le ultime e residue speranze di riagganciare il treno salvezza dopo i due pareggi consecutivi per 0 a 0 mentre il Foggia vuole provare ad avvicinare il terzo gradino del podio dopo una rimonta che dura ormai da diversi mesi anche se in settimana c’è stato lo scossone con le dimissioni di Gallo.

Il pari di Messina di domenica scorsa ha lasciato però con l’amaro in bocca lo staff tecnico biancazzurro come ha spiegato stamane in conferenza stampa il tecnico Trocini che però non ha dubbi: “La Fidelis può ancora lottare per la salvezza”.

La grande fatica con cui la Fidelis si affaccia in zona gol resta il problema principale ora da affrontare per una squadra che ha il peggior attacco del campionato anche se sembra aver migliorato sensibilmente nelle retrovie con tre clean sheet nelle ultime quattro gare.

Il 4-3-3 dovrebbe essere il modulo confermato dal tecnico andriese anche se potrebbero esserci novità soprattutto per il pacchetto avanzato. Tornerà tra i titolari Ciotti che ha scontato il turno di squalifica. Ottima la prevendita per il match considerata anche la riduzione di prezzi applicata dalla società biancazzurra.

