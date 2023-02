«Nel mese che il Rotary International dedica alla Pace e alla Risoluzione dei

conflitti è quantomai opportuno fermarsi a riflettere sull’escalation della tensione

internazionale. La guerra fra Russia e Ucraina ci preoccupa perché è quella più

vicina a noi, ma nel mondo c’è una infinità di conflitti dimenticati che causano

morti, distruzione, disperazione e povertà».

Così il presidente del Rotary Club Andria Castelli Svevi, Vittorio Massaro,

presenta i contenuti dell’incontro pubblico in programma giovedì 23

febbraio 2023, sul tema “Facciamo Pace: ecco la sfida per il Terzo Millennio”.

Protagonisti dell’evento, che sarà condotto dal giornalista di Tele Dehon Luca

Ciciriello, saranno padre Felice Sciannamea, missionario in Uganda, e l’ex

magistrato ed ex parlamentare Mario Greco, Past Governor del Distretto 2120 del

Rotary e fondatore della Casa rotariana del dialogo Mediterraneo. Un “faccia a

faccia” tra un testimone diretto dei disastri che ogni guerra lascia dietro di sé e

un protagonista assoluto della ricerca e della promozione della reciproca

comprensione e del dialogo tra i popoli.

«Tra le azioni umanitarie attuate con maggiore intensità – aggiunge il presidente

Massaro – il Rotary può vantare una presenza operosa “sul campo” a sostegno di

tutti gli sforzi che vengono seriamente compiuti in favore del negoziato e della

tolleranza tra le parti in conflitto, anche in quegli angoli del mondo dove i riflettori

dei media si sono spenti mentre le armi continuano a far sentire in maniera

prepotente la loro voce ferale. E allora, domani sera, guardiamola in faccia, la

guerra: nei racconti, nelle esperienze, nelle immagini, nelle storie di chi c’è dentro

e di chi ogni giorno offre il suo contributo alla costruzione della Pace».

L’appuntamento si svolgerà al Cristal Palace Hotel. L’inizio è fissato per le ore

20.30.