Nuovo appuntamento formativo dell’associazione “Una famiglia in più”, in collaborazione con la Fondazione con il Sud e con il patrocinio del Comune di Andria: si terrà quest’oggi, 23 febbraio, con inizio alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco un evento su “Affidamento familiare, accoglienza e politiche per la famiglia” che vedrà interagire i volontari dell’associazione con diversi esperti del settore.

L’incontro sarà infatti occasione per parlare con l’Equipe del servizio affidi del Comune, composta dagli operatori del servizio sociale e del consultorio familiare, tra cui la Dott.ssa Lamanna e la Dott.ssa Memeo per i Servizi sociali e la Dott.ssa Rosito, la Dott.ssa Divanno e la Dott.ssa Piccarreta per il consultorio.

Interverrà anche l’assessora alla Persona Dora Conversano che parlerà delle politiche per le

famiglie e per i minori che l’amministrazione comunale mette in campo.

L’evento si pone nel calendario degli appuntamenti che l’associazione “Una famiglia in più”

organizza regolarmente per dare la possibilità alle famiglie interessante di confrontarsi con il mondo stimolante dell’affido familiare: ormai da 25 anni ha avuto inizio l'operato dei volontari che hanno deciso, nel corso del tempo, di mettere il loro tempo, le loro capacità, la loro persona a servizio dei bambini e degli adolescenti che vivono situazioni di difficoltà e in famiglie multiproblematiche. La cittadinanza è invitata a partecipare.