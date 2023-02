Da ieri è disponibile on line cliccando su https://youtu.be/jOa77dWO-eQ il secondo spot della campagna di comunicazione 2023: “Puglia, esplora la meraviglia, su due ruote”. Questo spot, a cura della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozionale, è una tappa di un percorso di valorizzazione di questo segmento che raccoglie crescente attenzione, a livello nazionale ed internazionale. La prima tappa è stata il Bike Forum del 2021, con ospiti internazionali e i tantissimi operatori del territorio presenti, per poi proseguire con numerose altre azioni dedicate alla bicicletta.

Nel video lanciato nelle ultime ore ci sono alcuni simboli della Puglia. Tra questi spicca Castel del Monte, insieme agli ulivi, i trulli di Alberobello, il faro si Santa Maria di Leuca, e non solo.

Il contesto italiano e globale è di un turismo orientato alla pratica dello sport e alla scelta di viaggiare per partecipare o assistere ad eventi sportivi professionistici e dilettantistici. In Puglia, chi sceglie di fare esperienza in bicicletta lo fa anche per vivere una esperienza unica, tra gli ulivi, per ammirare i nostri borghi e le nostre coste: è un viaggiatore che vuole riempirsi gli occhi di bellezza in modo slow ed a contatto con la natura. Questo tipo di turista gradisce abbinare al suo viaggio esperienze enogastronomiche e scoprire borghi meno noti.