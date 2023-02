Un esempio di cittadinanza attiva che permetterà alla città di Andria di avere oltre cento alberi in più sul territorio cittadino. E’ l’esperimento riuscito da parte del Forum Ambiente Ricorda e Rispetta che tra dicembre e gennaio ha raccolto ben 110 alberi adottati dai cittadini andriesi.

Questa mattina il primo atto della donazione di questi alberi alla comunità. La scelta è ricaduta sul bosco urbano che sta realizzando ormai da un paio d’anni l’associazione ambientalista andriese 3Place che sin dal 2019 ha dotato un’area assegnata dall’ente comunale di una cinquantina di essenze arboree che cominciano a crescere nel Quartiere Europa.

Quindici alberi quelli donati questa mattina tra querce, filirree e lentischi, tutte piante della macchia mediterranea. Gli altri 95 arbusti saranno posti in un secondo bosco urbano probabilmente in via Aldo Moro. Tutti gli alberi avranno anche la dedica per i cittadini che hanno scelto di donarli alla propria comunità. Arbusti che in realtà nei prossimi anni si cercherà di far aumentare in città come spiega il Sindaco Giovanna Bruno.

1 of 6

Il servizio completo su News24.City.