E’ tornata la Giornata di raccolta del farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico e anche quest’anno la onlus Orizzonti ha aderito contribuendo con l’operato dei propri volontari in numerose farmacie del territorio di Trani (Alioth, Carretta, Lonigro), Andria (Internazionale) e Corato (Samarelli) nel periodo 7/13 febbraio: è stato chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I numerosi farmaci raccolti (oltre 500 confezioni) saranno consegnati alle varie realtà assistenziali per il tramite del servizio farmacia dell’ambulatorio medico solidale San Giuseppe Moscati e della Caritas Cittadina e Diocesana che si prendono cura di migliaia di persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine.

«Quando si parla di sostegno alle famiglie fragili Orizzonti c’è – ha detto Angelo Guarriello, Presidente della onlus – e anche quest’anno abbiamo aderito convintamente alla Giornata di raccolta del farmaco per aiutare cittadini e famiglie in difficoltà. Donare un farmaco per chi non può permetterselo è stato un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, un segnale di speranza; una speranza di cui la nostra società, scossa prima dal Covid e ora dalla guerra alle porte dell’Europa, sente forte il bisogno, e che ha riecheggiato forte, sabato 11 febbraio (il giorno più importante della settimana di Raccolta), anche in occasione della Giornata mondiale del malato».

La crisi economica in atto ha inasprito la già diffusa povertà sanitaria con conseguenze negative sulle condizioni di salute di molti italiani. Di fronte a questa situazione, il contributo di tutti è stato essenziale per aiutare chi è in difficoltà.

Continua Guarriello: «Un sentito ringraziamento va oltre ai farmacisti che si sono messi a disposizione di questa importante iniziativa di solidarietà, anche ai sempre numerosi volontari supportati dalla Croce Rossa Italiana sezione di Andria, confermando il valore sociale dell’impegno profuso quotidianamente sul territorio al servizio dei cittadini a sostenere chi è costretto a rinunciare a curarsi e a curare i propri cari».