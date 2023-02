Quarto punto in trasferta della stagione, secondo zero a zero consecutivo, primo accenno di continuità ma ancora una tremenda fatica a trovare la via del gol. E’ il pomeriggio della Fidelis che da Messina torna a casa con un punto e qualche certezza in più ma anche con la consapevolezza che la via verso la salvezza è sempre più in salita visto il successo esterno della Viterbese. Squadra decisamente più quadrata e molto corta ma sempre troppo sterile in avanti se non si accende la luce alle ali Micovschi e Bolsius. Trocini conferma il 4-3-3: Ciotti squalificato, al suo posto Finizio mentre rientra in difesa Dalmazzi. Prima da titolare per Costa Ferreira. Nel Messina di Raciti, invece, modulo speculare con Kragl-Curiale-Ragusa in avanti. Campo da gioco particolarmente rovinato, difficile giocare troppo palla a terra. Ed i minuti di studio, vista anche l’importanza della posta in palio, sono quasi venti. Due calci di punizione i primi squilli sempre con Kragl da lontano che, in entrambe le occasioni, non inquadra lo specchio della porta. Dall’altro lato è il tiro cross di Micovschi a sporcare i guantoni di Fumagalli che si rifugia in corner. Poche emozioni in un primo tempo in cui sale di tono nel finale la Fidelis grazie al solito Micovschi che scheggia la traversa con un tiro a giro mancino che Fumagalli non tocca. Nella ripresa parte aggressiva la Fidelis anche perché Trocini inserisce subito Delvino al posto di Finizio già ammonito nel primo tempo. Ma i padroni di casa si divorano l’occasione del vantaggio pronti via con Curiale: neanche tre giri di lancette e Marino chiude il triangolo con Berto, in sospetta posizione di fuorigioco non segnalata, Savini saltato dal pallone ma Curiale tutto solo ed a porta vuota allarga troppo il piattone. Kragl da destra crossa profondo per Ragusa che non arriva sul pallone per pochi centimetri. Molto più pericoloso dopo neanche venti minuti il servizio di Berto per lo stesso Ragusa che prova un tiro a giro troppo alto. In campo anche Ekuban, qualche buono spunto per lui ma sempre troppo lontano dalla porta. Poi nel finale è il destro di Fofana da lontano a non inquadrare ancora la porta difesa da Savini, estremo difensore ospite che a due dal termine invece si supera su Perez smarcato da un buco di Borg e completamente libero di calciare in porta ma è perfetta l’uscita del portiere della Fidelis. Non c’è più tempo, ora la squadra di Trocini scenderà in campo due volte consecutive tra le mura amiche: si comincia sabato prossimo nel derby contro il Foggia e poi ci sarà la sfida contro la Gelbison. Due gare che dovranno, in un modo o nell’altro, cambiare o confermare definitivamente, la storia di questa stagione.