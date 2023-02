Missione compiuta. Obiettivo centrato per l’undicesima volta. Ottima prova come al solito per i ragazzi dell’Itis “O. Jannuzzi” di Andria alla finale regionale di corsa campestre dei Giochi Sportivi Studenteschi, andata in scena di recente a Locorotondo. Titolo pugliese 2022-2023 in cassaforte, grazie al terzo posto di Cosimo Masotina, il quarto di Domenico Marasciuolo, il nono di Giuseppe Leonetti e il decimo di Andrea Lorusso.

Il trionfo a livello regionale ha permesso all’Itis Jannuzzi di centrare per l’undicesima volta il pass per la finale nazionale. Il miglior risultato è quello del 2004 a Reggio Calabria, quando arrivò il secondo posto, miglior piazzamento di sempre di un istituto superiore pugliese.