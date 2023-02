E’ stato approvato in Giunta il Piano Mobilità Sostenibile, un atto destinato a cambiare molto nella mobilità cittadina, così come dichiarato dall’assessore alla mobilità, Pasquale Colasuonno.

«La vita di un assessore alla mobilità – commenta Colasuonno – è fatta per lo più di incombenze ordinarie: marciapiedi, semafori, sensi unici. A volte però capita l’occasione di gestire e dover portare a termine qualcosa di straordinario. Per me questo è stato il PUMS, cioè il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile che proprio oggi è stato approvato in Giunta.

Si tratta, come è noto, di un documento fondamentale per la città, che punta a cambiarne, e per certi aspetti a rivoluzionare, la mobilità in senso più sostenibile. Un documento che, tra l’altro, una volta adottato, permette al nostro Comune di partecipare a tutta una serie di bandi che non potranno che migliorare la qualità della vita ad Andria.

Arrivare alla stesura definitiva del PUMS è stato un processo lungo e articolato, che abbiamo condotto in maniera partecipata tenendo conto di pareri, suggestioni ed esigenze.

E la possibilità di contribuire non si è esaurita. Ci sono ancora 30 giorni per proporre integrazioni, dopodiché passerà in Consiglio Comunale.

È possibile consultare tutti i materiali a questo link https://pumsandria.sprintech.it

Insomma, – conclude l’ass. alla Mobilità -si vede la luce in fondo al tunnel di questo lungo e laborioso iter, e con essa la consapevolezza che nella nostra città sta per compiersi qualcosa di bello».