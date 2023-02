Nei giorni scorsi, presso l’assessorato all’Agricoltura, l’assessore Cesareo Troia ed i referenti delle organizzazioni agricole provinciali, hanno discusso dell’agricoltura e delle sue emergenze.

Tra le emergenze si è discussa, per evitare errori, di tutta la procedura corretta da intraprendere per la formulazione delle domande relative all’avviso pubblico che riguarda la siccità e della corretta interpretazione della normativa di riferimento.

Altro tema importante ha riguardato il rilascio dei libretti U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) per i quali l’assessorato aveva già avviato, con la Regione, una interlocuzione che intravedesse soluzioni alternative e che ne accelerassero i procedimenti amministrativi per far fronte alle urgenti necessità degli agricoltori colpiti da una serie di eventi negativi.

Accelerare la semplificazione è indispensabile anche perché il Servizio U.M.A., inizialmente assicurato da 7 dipendenti regionali in distaccamento al Servizio agricoltura di questo Comune, oggi può contare su un solo dipendente coadiuvato dal funzionario dell’Ente che svolge anche altre attività ordinarie.

Nello specifico si è chiesto alla Regione di poter operare con un anticipo del 50% immediatamente e solo successivamente, dopo l’espletamento delle verifiche sulla regolarità delle richieste, garantire l’erogazione della restante spettante parte.

Su questo argomento la Regione ha già avviato un percorso teso ad assicurare il raggiungimento di questo obiettivo.

Inoltre è stata anche affrontata tutta la vicenda delle gelate, invitando le organizzazioni a provvedere in maniera conclusiva e a definire tutte le pendenze più volte sollecitate che riguardano uno sparuto numero di pratiche.

L’assessorato, previa consultazione con l’ufficio Regionale, ha assunto l’impegno di procedere sin da subito alla liquidazione del saldo, stralciando le pratiche incomplete rimandando ad un successivo momento l’eventuale conguaglio.

L’assessore Troia ha posto sul tavolo la necessità di un ulteriore incontro per discutere di un altro argomento altrettanto importante che è “l’ACQUA” elemento fondamentale per l’agricoltura, ritenendo che è in atto una crisi idrica senza precedenti in Italia.

Si prevede che la scarsità di acqua agricola aumenterà in oltre l’80% delle terre coltivate del mondo entro il 2050.

Per il “futuro dell’acqua contano le tecniche agricole che trattengono l’acqua piovana nei suoli e la riduzione dei consumi nell’industria.

Un esempio per tutti: una singola maglietta di cotone richiede una enorme quantità di acqua inclusa quella per la crescita del suo materiale che è il cotone.

I fornitori di macchine e impiantistica possono avere un ruolo chiave come produttori di sistemi energetici e di sfruttamento delle risorse idriche sostenibili.