Insieme per aiutare Turchia e Siria: è questo l’obiettivo della Asd Football Academy, scuola calcio andriese che negli ultimi giorni ha avviato una raccolta di beni per i paesi colpiti dal terremoto in collaborazione con l’associazione “Amici per la vita”.

Si richiedono medicinali, indumenti caldi e coperte, cibi a lunga conservazione e omogenizzati che potranno essere consegnati presso il centro sportivo “Sport Academy Village” in via Barletta 218, all’interno dell’hotel Ottagono.

Una iniziativa di solidarietà che partirà domani dalle 15.30 alle 18.30. «E’ il momento di unirci per aiutare gli altri e come dice il nostro motto mai come ora» – hanno dichiarato sulla pagina facebook della scuola calcio.