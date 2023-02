I tecnici hanno effettuato il sopralluogo all’interno della struttura dell’IPSIA in via Barletta ad Andria ed ora bisognerà trovare le risorse per intervenire. Parola del Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto a seguito della nostra segnalazione di consistenti infiltrazioni d’acqua nella sede andriese dell’istituto scolastico. In realtà non l’unica segnalazione arrivata in Provincia.

Il tema però resta sempre quello delle risorse e del personale. Su questo tema, in particolare, c’è uno sblocco importante della situazione grazie ad alcune assunzioni, sostenute dai programmi del PNRR, che potranno rendere meno disastrosa la situazione di un ente svuotato completamente di dipendenti ma non di competenze.

La Provincia BAT dovrebbe far fronte a circa 600 chilometri di strade di sua competenza. Una situazione insostenibile come spiega il Presidente Lodispoto soprattutto se si verifica che il Ministero delle Infrastrutture disponga per la BAT risorse solo per 7 milioni di euro in 5 anni. Manutenzione ordinaria praticamente azzerata così come quella straordinaria effettuata solo in pochi casi viste le risorse. Di certo c’è che il Presidente Lodispoto non si ricandiderà a questa carica vista l’attuale situazione delle Province.

Il servizio completo su News24.City.