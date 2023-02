Contro la possibile chiusura di 60 scuole come conseguenza del nuovo dimensionamento scolastico la Regione Puglia sosterrà i sindacati che si oppongono agli accorpamenti degli istituti che hanno meno di 900 iscritti. Questa mattina si è svolto a Bari un incontro tra l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, l’Ufficio scolastico della Puglia e le organizzazioni sindacali del comparto scuola.

«La Puglia – annuncia Leo – resisterà con forza ad una politica che vuole accorpare le scuole senza alcuna reale riflessione, che non tiene conto della natura articolata della scuola, delle esigenze delle regioni, dei territori, della voce delle persone che noi in qualità di assessori rappresentiamo. L’autonomia didattica non è un diritto su cui si può trattare, non si tratta sul futuro dei ragazzi, non si tratta sul futuro dei lavoratori, non si tratta sull’unico strumento di democrazia reale: la scuola».