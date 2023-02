Sabato 11 febbraio 2023 nella memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes, si celebrerà la XXXI Giornata Mondiale del Malato. Il titolo del messaggio del Papa per questa giornata è: “Abbi cura di lui”. La compassione come esercizio sinodale di guarigione.

Nel messaggio papa Francesco scrive che: “La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando. [……]

“La Giornata Mondiale del Malato, – ricorda ancora il Papa – non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di avanzare insieme”.

La Giornata Mondiale del Malato fu istituita nel 1992 da San Giovanni Paolo II. ‘La celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Malato ha lo scopo manifesto di sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi, di aiutare chi è ammalato e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza, a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunità cristiane, le famiglie l’impegno sempre più prezioso del volontariato, a richiamare l’importanza della formazione spirituale e morale degli operatori sanitari e, infine, a far meglio comprendere l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti diocesani e regolari, nonché di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre’.

Sabato 11 febbraio 2023, appuntamenti previsti per le Città della Diocesi.

Andria

ore 18:00 momento di preghiera nell’atrio dell’Ospedale Civile a seguire processione, con il simulacro della Madonna di Lourdes, verso la Chiesa Cattedrale.

ore 19:00 S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi.

Canosa di Puglia

Presso la parrocchia B.V. Maria del Carmelo S. Messe ore: 08:30; 10:00; 11:30; 18:00.

ore 19:00 processione aux flameaux verso la chiesa S. Giovanni Battista

ore 19:30 veglia mariana.

Minervino Murge

Presso il Santuario Madonna del Sabato

ore 17:30 preghiera del Rosario

ore 18:00 S. Messa, con il sacramento dell’Unzione degli Infermi.