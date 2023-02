Il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, parteciperà il 10 febbraio alla cerimonia – presso il cippo commemorativo delle vittime delle Foibe posto nel Parco IV Novembre – di ricordo dei martiri dell’eccidio delle Foibe. L’evento quest’anno – come ricorda l’associazione Puntoit che ha organizzato la cerimonia insieme al Comitato 10Febbraio – riveste “un’importanza maggiore, in quanto 80 anni fa, nel 1943, ebbero inizio i primi infoibamenti dei nostri connazionali, crimini compiuti dai partigiani comunisti slavi”. L’evento, come nel passato, ha il patrocinio del Comune di Andria.

La cerimonia si terrà alle ore 10.00 del 10 febbraio presso il Monumento dei Caduti di Andria sul cippo deposto dalla Città di Andria in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli di Dalmazia, Istria e Fiume. Durante la cerimonia alla presenza delle Autorità militari, civili e delle associazioni combattentistiche, sarà deposta una corona di alloro e sarà previsto un momento di riflessione e preghiera collettiva richiamando l’attenzione della cittadinanza come spunto per costruire un sentimento di pace e rispetto reciproco, mettendo da parte qualsiasi sentimento di rivalità ideologica.