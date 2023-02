In data odierna, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa dai volontari della Croce Rossa di Andria, si è riusciti a prestare aiuto ad un cittadino andriese che vive da solo in campagna prendendosi cura dei suoi animali, in zona Castel del Monte, poiché a seguito delle precipitazioni nevose, che impedivano il raggiungimento del centro abitato, aveva bisogno di viveri e beni di prima necessità.

Al cittadino, in continuo contatto telefonico con la Centrale Operativa che lo ascoltava e tranquillizzava, venivano in aiuto Operatori di Polizia Locale e volontari della Croce Rossa di Andria, che intervenivano sul posto, attivando la macchina della solidarietà, portando viveri, coperte e beni di prima necessità, sufficienti per diversi giorni, al fine di far riuscire a superare questa ondata di freddo.

L’andriese ha ringraziato gli agenti e i volontari, felice della solidarietà ricevuta. Una storia a lieto fine.