Testimonianze, ricordi, iniziative. Tutto condensato in pochi giorni ma con una storia che prosegue da 30 anni. È la storia dei volontari giallociano della Misericordia di Andria raccontata stamane a palazzo di città alla presenza del Presidente nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani.

Un incontro a Palazzo di Città che ha ripercorso passi e servizi di una tra le più antiche associazioni andriesi e della Puglia nel campo della protezione civile e del soccorso sanitario. Un momento di condivisione e partecipazione.

Nel frattempo da ieri è attivo il grande campo sanitario e di protezione civile in piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma) grazie al certosino lavoro dei volontari giallociano. In Piazza alcuni dei mezzi logistici e tecnici, il grande posto medico avanzato (un vero e proprio ospedale da campo), le tensostrutture e le specialistiche delle Misericordie visitate dai cittadini ed in particolare dagli istituti scolastici che hanno animato il campo in circa 300.

Il servizio.