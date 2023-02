Questa mattina, presso uno studio notarile di Andria, cinque andriesi doc, imprenditori e professionisti, Beniamino Liso (Variety Store Eurodì), Claudio Sinisi (Confcommercio Andria), Vincenzo Pastore (Eyes Ottica), Sabino Campanile (Campanile Service), dott. Savino Vurchio (Commercialista), che hanno a cuore le sorti della Fidelis Andria, hanno accompagnato il direttore commerciale Pietro Lamorte, nella costituzione di un comitato denominato “SEMPER FIDELIS”, certi di riuscire a contagiare con il loro entusiasmo una intera comunità, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze del territorio, economiche e istituzionali, e assicurare così un presente e un futuro alla Fidelis Andria, riconoscendone un valore storico e culturale da tramandare da generazione in generazione.

«Oggi nasce un progetto che dovrà rappresentare una contaminazione biancazzurra per tutta la società civile andriese – spiega Pietro Lamorte – perché il calcio ad Andria non è solo dei tifosi che vengono allo stadio e non regala emozioni solo in campo, ma è un patrimonio inestimabile che può regalare un sorriso in più a vecchi e bambini, un modello educativo da portare nelle scuole e nelle parrocchie, un momento consolatorio nella malattia e nella solitudine, una magica inclusione per i ragazzi diversamente abili, un volano per tutti gli altri sport impropriamente definiti minori».

Tante sono le iniziative in cantiere per supportare la gestione finanziaria del club, prima fra tutte la installazione di 20 nuovi pannelli pubblicitari in prossimità del muro perimetrale della gradinata, di circa mt. 5 x 1,5 di altezza, per una sponsorizzazione straordinaria che vede anche il beneficio fiscale del credito di imposta, ristabilito nella misura del 50% con un limite massimo di 10.000,00 euro per il primo trimestre 2023, come da ultima legge di Bilancio. Per adesioni, richieste o semplici consigli è attivo l’indirizzo email [email protected]