Dal 7 al 13 febbraio 2023, si svolgerà la 23ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. All’iniziativa aderiranno anche le seguenti farmacie del territorio:

– Farmacia Suriano – via Trani, 3/u

– Farmacia Castel del Monte – V.le Pietro Nenni, 314

– Farmacia Scattaglia – Via G. Manthonè, 2

– Farmacia Tammaccaro – Via Giovanni Bovio, 72

– Farmacia Ridolfi – P.zza Ruggero Settimo, 27

I clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno in collaborazione con la Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria e la Comunità “Migrantesliberi”. All’interno delle farmacie che aderiranno all’iniziativa i volontari di Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e della comunità Migrantesliberi inviteranno i cittadini all’acquisto di farmaci senza obbligo di ricetta medica –in particolare antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici– da donare agli enti caritativi che ogni giorno assistono centinaia di migliaia di bisognose che non possono permettersi cure. I farmaci raccolti saranno utilizzati dall’ambulatorio medico-infermieristico della Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria che grazie ai medici e operatori sanitari volontari offre cure e medicine gratuite a chi vive in situazione di emergenza ed urgenza sociale ed economica.

«Ormai, da diversi anni, tengo a ribadire che coloro i quali usufruiscono maggiormente delle prestazioni e dei farmaci, sono nostri concittadini e fedeli -commenta don Geremia Acri, responsabile di Casa Accoglienza “S. Maria Goretti”. All’incirca sono il 90% dei beneficiari. Bisogna imitare la gratuità di Dio, farsi prossimo nella carne dell’altro. Donare è un gesto semplice che non richiede tanto, ma quel poco di tutti può essere salvifico e, nel contempo, può donarci la letizia di una quotidianità vissuta nel rispetto e nel bene comune.

Servono testimonianze di gratuità, come quelle che solo il volontariato esprime, per guardare al domani con quello sguardo di speranza di cui il Santo Padre parlava in occasione della Messa per la Giornata Mondiale dei Poveri del 14 novembre scorso: La speranza di domani fiorisce nel dolore di oggi. Sì, la salvezza di Dio non è solo una promessa dell’aldilà, ma cresce già ora dentro la nostra storia ferita – abbiamo il cuore ammalato, tutti –, si fa strada tra le oppressioni e le ingiustizie del mondo. Proprio in mezzo al pianto dei poveri, il Regno di Dio sboccia come le tenere foglie di un albero e conduce la storia alla meta, all’incontro finale con il Signore”».

«Banco Farmaceutico -conclude don Geremia Acri- è aperto a tutti coloro che condividono questa scossa di umanità ora più che mai necessaria dopo anni di pandemia. C’è bisogno di rispondere con forza e col sorriso all’aiuto corale di chi vive nel bisogno. Invitiamo quindi chi può a donare un farmaco e ringraziamo di vero cuore».

Tutte le farmacie saranno aperte dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30.