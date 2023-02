E’ venuto a mancare all’età di 85 anni il signor Vittorio Mansi, nonno della piccola Graziella uccisa in un bosco ai piedi di Castel del Monte il 19 agosto del 2000. Aveva chiesto più volte assieme ai genitori della bambina di soli 8 anni giustizia per quello che era accaduto. Giustizia arrivata poi con la condanna di cinque giovani dell’epoca. Una condanna dura che naturalmente ha lenito solo parzialmente le ferite di una perdita così violenta quanto ingiusta. A ricordare lo storico commerciante ambulante andriese è stato con una nota il Sindacalista Savino Montaruli che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia ed il suo cordoglio.

«Caro Vittorio, ora che sei in cielo stringi tra le tue braccia Graziella e dille che non l’abbiamo mai dimenticata e che è sempre nei nostri cuori. Ciao, Vittorio. La vita è

stata crudele con te e con la tua famiglia ma la grande dignità e l’immensa fede ha dato a tutti voi la forza per andare avanti. Del commerciante Vittorio Mansi rimane indelebile la sua onestà e la bontà d’animo. Doti straordinarie che lasciano in tutti noi, nei colleghi ambulanti andriesi, un ricordo bellissimo».