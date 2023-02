Il prossimo 4 febbraio 2023 l’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore di Andria “Giuseppe Colasanto”, sulla scia conclusiva delle giornate Open days organizzato dalla scuola per presentare le proprie attività, ospiterà lo spettacolo teatrale Padrone Mio di e con Nicola Conversano, Savino Lasorsa e Gerardo Tango, sostenuto dall’Associazione Culturale Carsica e dal Centro di Orientamento “Don Bosco”.

Gli Open days hanno previsto visite guidate dell’istituto per illustrare l’offerta formativa, le classi, i laboratori, offrendo l’opportunità a famiglie e ragazzi per osservare da vicino la realtà scolastica dell’Istituto, con i suoi indirizzi multidisciplinari, e per porre domande non solo ai docenti, ma anche agli studenti che al momento frequentano l’istituzione scolastica.

L’istituto Colasanto si è dimostrato particolarmente attento ad accogliere il tema della proposta teatrale: il dramma ancora attuale del caporalato e dello sfruttamento nel mondo agricolo e in generale nel lavoro.

Lo spettacolo “Padrone mio”, infatti, porta all’attenzione degli spettatori il tema scottante della giustizia sociale e dei diritti dei lavoratori attraverso la storia di tre personaggi, il sindacalista Antonio, il giornalista Giorgio e il musicista Enzo e il racconto di due figure storiche ed emblematiche che hanno subìto lo sfruttamento e lottato per uscirne: il cantautore Matteo Salvatore ed il sindacalista Giuseppe Di Vittorio.

Sono all’ordine del giorno, purtroppo, le tragedie umane soprattutto in questo periodo invernale che vedono i migranti impegnati nel lavoro dei campi ripararsi in baracche fatiscenti e riscaldarsi con mezzi di fortuna per poi rimanere uccisi in incendi o intossicati, come l’incendio occorso nuovamente a Borgo Mezzanone qualche giorno fa.

Lo spettacolo teatrale, pertanto, rappresenta un modo efficace per spiegare agli studenti, i lavoratori del futuro, le criticità tuttora esistenti nel mondo del lavoro, aprendo la loro mente alla consapevolezza dei problemi attuali e delle soluzioni adottabili per vivere e lavorare in una società più equa e giusta.

L’ingresso è riservato a studenti e docenti dell’Istituto.