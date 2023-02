Approda ad Andria, dopo il grande successo riscosso nei primi tre mesi dal debutto, sabato 4 febbraio, con due nuove repliche (alle 10 il matineè per le scuole e alle 20.30 il serale per tutta la città) “E la felicità, prof?”, (produzione Teatri di Bari in collaborazione la Cooperativa sociale I bambini di Truffaut con la regia di Riccardo Spagnulo e Giancarlo Visitilli), tratta dall’omonima opera di Giancarlo Visitilli, che sarà presente all’appuntamento serale, pubblicata da Einaudi. Lo spettacolo andrà in scena presso l’Auditorium “Mons. Di Donna” e ha già fatto registrare, con una settimana di anticipo, un doppio sold out. Un evento fortemente voluto e promosso dal Forum diocesano di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria e dall’Azione Cattolica diocesana insieme a una gruppo nutrito di partner tra cui l’Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica, la Biblioteca diocesana e il Circolo dei Lettori di Andria.

Una pièce teatrale che, traendo spunto dall’opera di Giancarlo Visitilli, docente, educatore e giornalista di Repubblica, pubblicata 10 anni fa, ripercorre e rivive sul palco, attraverso la brillante interpretazione di Luigi D’Elia, le storie di quei 29 ragazzi, protagonisti del racconto. D’Elia torna così a vestire i panni di uno scanzonato professore di Lettere pronto a confrontarsi con i sogni, le speranze, le paure e le nuove scoperte degli adolescenti che ogni giorno incontra in classe. “A volte c’è il rischio di perdersi, in questo mestiere, affrontando tanti temi che possono rimanere astratti rispetto alla vita degli alunni – racconta Visitilli – Ti dici che è importante toccarli comunque: non li stai preparando a un esame di maturità, ma alla maturità, alla vita. Il tempo che ci è dato, però, non basta mai. E così le cose accadono”.

Uno spettacolo che porrà lo spettatore faccia a faccia con diversi quesiti: La scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte ad una valanga di problemi? Si può scoprire qualcosa di se stessi insegnando? Trovare la risposta a questi interrogativi è una sfida apparentemente impossibile, affrontata dal prof. con l’incoscienza di chi crede saldamente nelle relazioni umane?

Grande soddisfazione per il risultato trapela dalle parole degli organizzatori: “Uno spettacolo necessario che rappresenta un punto di partenza fondamentale per le realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento: la Scuola. È dalla Scuola che bisogna ripartire per riscoprire l’umanità che scorre nelle vite degli adolescenti, e talvolta in quelle dei loro genitori. “E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte” scrivevano, con una attualità devastante, gli allievi della Scuola di Barbiana e don Lorenzo Milani, in Lettera a una professoressa, a ricordarci che senza Scuola non c’è cittadinanza, non esiste prossimità, non vi è cura e relazioni. E in un tempo in cui la Scuola, in Italia, è martoriata dal dibattito partitico, oggi, siamo a riscoprire la valenza della stessa, palestra di vita, per le future generazioni, grazie all’opera di docenti/educatori che hanno a cuore gli studenti. Una Scuola che, proprio nel nostro territorio cittadino e diocesano, deve fare i conti con la dispersione scolastica, un problema che non può essere sottaciuto e va affrontato di petto insieme alle altre agenzie educative del territorio.”

L’evento è stato promosso in collaborazione con il Centro Orientamento “Don Bosco”, il Museo diocesano di Andria “S. Riccardo”, il MSAC e il MEIC di Andria, l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile, l’AIMC Andria, Jazzin e Cercasi Un Fine.