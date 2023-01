La Fidelis Andria comunica l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Rodrigo Pastorini De Leon. Nato a Florida, sul campo è cresciuto nel Danubio prima di essere acquistato dal Penarol nel 2010. Successivamente è passato in prestito al Racing, segnando 7 reti in 8 partite nel campionato di Clausura. In patria ha indossato anche le maglie di Montevideo Wanderers (33 gol in 108 partite), Santiago Wanderers e Sud America Montevideo.

Nel 2014 l’unica esperienza in Europa con il Petrolul Ploiesti dove ha collezionato 18 presenze. Nella stagione 2021/2022 ha giocato con l’Academia Cantolao in Perù dove ha realizzato 7 reti in 34 partite. Pastorini ha scelto la maglia numero 10 e sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro per il match contro la Virtus Francavilla in programma domani sera alle ore 21.00.

A Rodrigo un caloroso benvenuto nella famiglia Fidelis.