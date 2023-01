Il 2022 appena trascorso è stato l’anno centenario della nascita di don Luigi Giussani, uno dei protagonisti più rilevanti nella vita della Chiesa, della società e della cultura del nostro tempo. La sua passione educativa ha dato origine al Movimento di Comunione e Liberazione, oggi diffuso in tutto il mondo, ma ha al tempo stesso costituito un punto di interlocuzione, di dialogo e di proposta, che ha sempre suscitato grande interesse anche nel mondo laico.

Nella città di Andria, questo anniversario sarà celebrato – a cura della comunità diocesana di CL – con l’esecuzione di brani tratti dal “Requiem” di Mozart e dallo “Stabat Mater” di Pergolesi, eseguiti da “Time2Quartet”, quartetto d’archi di giovani e valenti musicisti.

L’intento è quello di proporre lo sguardo e la viva sensibilità sempre dimostrata da don Giussani per la bellezza – di cui la musica rappresenta un vertice significativo – come via per l’espressione del senso religioso: domanda e attesa di un significato per la vita della persona e per il mondo intero.

L’evento sarà arricchito dalla testimonianza di S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo metropolita di Taranto, che con don Giussani ha vissuto una lunga, intensa, filiale amicizia.

Sono previsti i saluti di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Mansi e del Sindaco di Andria, avvocato Giovanna Bruno.