Seduta di audizioni in Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati. Nell’ordine dei lavori lo stato dell’arte degli interventi per l’estensione delle reti idriche, l’approvazione del PUG di Otranto per la programmazione del nuovo porto e la verifica sulle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali di Maglie-Melpignano, di Andria e del Nord Barese.

Nuovi ospedali di Andria e Nord Barese

Nessuna novità di rilievo neanche per la costruzione dei due nuovi ospedali di Andria e del Nord Barese, per i quali sono intervenuti il responsabile dell’Area tecnica dell’Asl BT e il Rup. Per l’ospedale di Andria sono stati acquisiti tutti i pareri, ma manca la fonte di finanziamento aggiuntiva di 150 milioni di euro, rispetto ai 250 milioni del costo totale dell’opera, di cui si aspetta ancora la sottoscrizione del finanziamento FESR 2021-2027 per le Regioni Obiettivo 1.

Mentre, per l’Ospedale del Nord Barese l’assessore alla sanità Rocco Palese, presente ai lavori, ha chiarito che il progetto di fattibilità non ha ancora avuto la validazione e il referto da parte del Ministero, quindi la gara potrà essere bandita dall’Asl solo dopo questo fondamentale passaggio. Pertanto, l’Asl non potrà neanche utilizzare la somma a titolo di cofinanziamento per un totale di 18 milioni di euro, a valere del bilancio autonomo, ripartiti in 5 milioni di euro per il 2023, altri 5 milioni per il 2024 e 8 milioni per il 2025, che sarebbero sufficienti per procedere con l’indizione della gara, utili a coprire la spesa di ingegneria e architettura. Sarà quindi indicata una data dall’assessore Palese per una conferenza di servizi per ulteriori chiarimenti. La Commissione ha rinviato entrambi i punti a 60 giorni.