L’Assessore alle Radici, dr. Cesareo Troia, è intervenuto nei giorni scorsi alla selezione dei partecipanti al Corso di “Tecnico meccatronico per la Programmazione e Manutenzione degli Impianti Industriali” che l’Its di Meccatronica “Antonio Cuccovillo” di Bari, terrà ad Andria, per il biennio 2022/2024, per tutto il territorio di riferimento della Bat. Il corso si terrà nell’aula di formazione multimediale messa a disposizione da CSA Pubblicità, in viale della Costituzione (zona PIP), sede più che adeguata perché anche accessibile sia dal casello autostradale che dalla Tangenziale e dalla Andria-Barletta. L’assessore Troia ha riconfermato la disponibilità dell’Amministrazione Bruno ad assicurare ogni supporto utile allo sviluppo del Corso, in linea con quanto già fatto finora, per consentire l’avvio dell’attività sia d’aula che in presenza nelle aziende partner che verranno coinvolte nel percorso biennale di formazione teorico-pratica di questo profilo. Il corso punta infatti sulla preparazione di super tecnici specializzati nell’ambito dell’impiantistica civile ed industriale, un profilo molto richiesto dalle aziende che hanno necessità di personale che abbia competenze, altamente specializzate, nelle fasi di progettazione, efficientamento energetico, assemblaggio, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti termotecnici, idraulici ed elettrici. I principali argomenti trattati nel corso sono: Area Informatica, Cad, Automazione, Robot industriali, Lavorazioni, Qualità, Manutenzione, Industria 4.0, Soft-Skills, Linguistica.

La Fondazione ITS “Cuccovillo” – presieduta dalla prof.ssa Lucia Scattarelli e diretta dall’ing. Roberto Vingiani – completerà in questi giorni le selezioni finali e annuncerà il cronoprogramma delle attività formative. I corsi Its del Cuccovillo hanno all’attivo un indice di occupabilità, al termine del biennio, che sfiora il 90%, merito della loro strutturazione che avviene con la prospettiva di progettare, pianificare e portare a compimento attività che non solo rispondano alle reali necessità del mondo del lavoro, ma che forniscano agli studenti una seria preparazione tecnico-professionale molto specialistica, unita a competenze di base e trasversali, rendendoli così appetibili al mondo delle imprese anche in tempo di crisi. E’ soprattutto in questi periodi infatti che si ha particolarmente bisogno di puntare all’innovazione, all’internazionalizzazione, al trasferimento tecnologico e la risorsa umana può divenire il valore aggiunto.