«Tra poche ore ho convocato a Palazzo di Città l’avv. Savino Losappio, per conferirgli la delega di assessore all’ambiente (“assessorato alla qualità della vita”). Giungo a questa determinazione dopo aver completato una serie di attività avviate con il mio insediamento, quando ho deciso di trattenere temporaneamente per me quella delega, per ovvie ragioni di riorganizzazione e di tranquillità rispetto agli anni passati, quando il nostro Ente è stato attenzionato dalla magistratura per fatti gravissimi». Lo ha scritto in una nota il sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

«Ho concluso procedure importanti e delicate, con il prezioso supporto di dirigente e ufficio: penso, tra tutte, alla complessa vicenda della chiusura e post gestione della discarica San Nicola La guardia, oltre alla sua messa in sicurezza; poi l’affidamento del servizio di emungimento e raccolta percolato; e ancora il passaggio al nuovo gestore del servizio di igiene urbana, con una percentuale di raccolta trovata a livelli bassissimi e portata al 76%. Poi l’aggiudicazione provvisoria dei lavori della pineta di Castel del Monte, progetto “stupor mundi”; poi la partecipazione al finanziamento PNRR di circa 5 mln di euro per il miglioramento della raccolta rifiuti, per cui siamo in posizione altissima in graduatoria e attendiamo conferma dell’ammissione a finanziamento; poi le attività di forestazione e arredo urbano avviate, insieme alla riqualificazione di piazze e strade (progetto “città ad impatto positivo”). Ancora, il patto di collaborazione con il Forum Ambientalista; il profilo della salute in fase avanzata di redazione dopo decenni di fermo assoluto. Il reperimento di finanziamento per il canile comunale da realizzare.

Insomma, un lavoro importante ancora molto da migliorare e potenziare (partendo dalle azioni coraggiose e dirompenti da mettere in campo per porre rimedio alla “maglia nera” che continuiamo purtroppo a detenere per il PM 2.5).

Con il completamento di questa fase amministrativa, mi sento serena nell’affidare a persona seria, professionale e con esperienza politico-amministrativa questa strategica delega, confidando nella sua capacità di fare subito squadra e di dedicarsi in maniera piena a tutti quei profili che incidono sulla nostra qualità urbana.

L’approvazione recentissima del piano di riequilibrio mi impone un’attenzione massima al suo monitoraggio e a tutte le incombenze trasversali ad esso collegate.

Stessa cosa dicasi per il PNRR, che richiede un lavoro di coordinamento e verifica molto serrato, principalmente in capo alla sottoscritta.

Auguro all’avv. Losappio, nel quale ripongo ampia fiducia, un lavoro proficuo nel delicato ruolo che gli affido».