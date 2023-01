Per capire cosa cambia nel quotidiano bisogna attendere ancora un po’ ma la certezza è che da ieri pomeriggio il comune di Andria ha ufficialmente scongiurato il dissesto finanziario. Via libera al piano di riequilibrio finanziario dell’ente da parte della Corte dei Conti. Ultimo passaggio fondamentale con una decisione arrivata al termine della camera di consiglio svoltasi ieri mattina. Una notizia importante per la città andriese dopo l’inizio della procedura partita nel 2018 ed una necessaria importante rimodulazione del piano arrivata a marzo del 2021 ed infine a dicembre sempre del 2021. La Corte dei Conti ha poi chiesto ulteriori chiarimenti ad ottobre scorso, chiarimenti che hanno evidentemente soddisfatto i giudici della sezione regionale di controllo per la Puglia che oggi hanno dato il via libera al piano.

C’è ancora da attendere le motivazioni e la relazione come spiega il Sindaco Giovanna Bruno ma la soddisfazione è ovviamente tanta. Era uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione ed era l’unica via per provare a rimettere in carreggiata l’ente con una pesante debitoria. Il piano avrà comunque una durata ventennale e si esaurirà nel 2037. In questo periodo il Comune sarà monitorato semestralmente e dovrà rispettare una serie di parametri per ripianare la debitoria. Bisognerà insistere, come ricorda Giovanna Bruno, su di un forte patto con la cittadinanza grazie anche al recupero delle tasse e dei tributi non pagati con una profonda riorganizzazione del settore.

