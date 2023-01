La Fidelis Andria comunica l’arrivo a titolo definitivo dalla Cavese Calcio del calciatore Francesco Salandria. Il duttile centrocampista, classe ‘95, cresciuto calcisticamente nella Reggina, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2013/2014 di Serie B, ha avuto modo in carriera di militare in club di Serie C come Akragas, Matera, Catania e Viterbese.

Il calciatore nativo di Trebisacce, nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie Lamezia Terme e Cavese totalizzando circa 50 presenze e 2 gol. Salandria sarà sin da subito a disposizione dello staff tecnico biancazzurro ed ha la scelto la maglia numero 23. A Francesco un caloroso benvenuto nella famiglia Fidelis.