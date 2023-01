È diventato un punto di riferimento per i più giovani attraverso brevi video sui social. Si tratta di Vincenzo Schettini, prof influencer più amato sul web che con estrema facilità e simpatia spiega argomenti di fisica raggiungendo più di 500 mila follower sulla sua pagina instagram “La fisica che ci piace”.

Venerdì 20 gennaio, Vincenzo Schettini sarà ospite dell’ ITES LES “Carafa” per un incontro con gli studenti, occasione per presentare il suo libro “La fisica che ci piace”.

Un incontro tanto atteso dai ragazzi e unico in città ed è per questo che oltre agli studenti della scuola, parteciperà anche una rappresentanza di ragazzi di scuole medie e superiori.