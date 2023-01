Le associazioni chiedono a gran voce la partecipazione dei giovani dai 18 ai 28 anni. Mancano pochi giorni alla chiusura delle candidature per presentare domanda per il Servizio Civile col progetto “Diversamente Andriesi” del MoVi, il termine ultimo è il 10 febbraio alle ore 14:00. Potrete scegliere di prestare servizio presso quattro sedi, ognuna con tematiche ed esigenze diverse: Camminare Insieme (3 volontari), Gruppo CON (2 volontari) e Una Famiglia in più (2 volontari), Club D’Argento (1 volontario)

Cosa prevede il progetto “Diversamente Andriesi”?

Il progetto “Diversamente Andriesi”, nell’ambito del Mo.Vi (Movimento di Volontariato Italiano), ha come obiettivo il rafforzamento e il miglioramento dell’inclusione sociale dei minori e delle persone con disabilità. Le attività che i volontari andranno a svolgere nelle singole associazioni sono:

-CAMMINARE INSIEME: inclusione sociale e educazione alle autonomie per persone con disabilità.

-GRUPPO CON: favorire l’integrazione sociale degli adulti con disabilità o in condizioni di marginalità sociale.

-UNA FAMIGLIA IN PIÙ: supporto pomeridiano nello studio (doposcuola) rivolto a minori in situazioni di fragilità socio-economiche e promozione dell’affido familiare.

-CLUB D’ARGENTO: si occupa del benessere psico-fisico degli anziani attraverso attività di animazione come corso di ballo, ginnastica e serate danzanti.

Il progetto mira, inoltre, a promuovere il volontariato e a favorire la collaborazione delle associazioni sul territorio attraverso il lavoro in rete, già avviato con RET’ATTIVA, la rete delle associazioni di Andria nata nel febbraio 2015.

clicca qui per la scheda progetto: https://movi.fvg.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-progetto16-Diversamente-andriesi.pdf

I requisiti per partecipare al bando di selezione del progetto “Diversamente Andriesi”

Come detto, quelle descritte sopra sono le sedi in cui potrete far domanda di selezione, ovviamente, ne potrete scegliere solo una. Questi sono i requisiti per poter partecipare al bando di selezione (come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64) del progetto “Diversamente Andriesi”:

– aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

– essere cittadino italiano, di altri paesi dell’Unione europea, non comunitario regolarmente soggiornante in Italia;

– non aver riportato condanne.

Non possono presentare domanda i giovani che:

– appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

– abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;

– intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Ecco come fare domanda per il progetto “Diversamente Andriesi”

1) Per poter fare domanda è necessario avere SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, utilizzabile sia da computer, Tablet e Smartphone;

2) Con il tuo SPID, puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con SPID”. Una volta riconosciuto, verrai automaticamente indirizzato nella home page della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda. I cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.

3) La domanda che dovrai compilare si compone di di tre sezioni:

PROGETTO

Scegli il tuo progetto (qui digita Diversamente Andriesi e se richiesto, inserisci questo codice: PTCSU0007921014172NXTX)

CONTATTI:

Email Mo.V.I : [email protected]

Via B.Buozzi 4, Andria

PROFILI INSTAGRAM:

-camminare_insieme

-una_famiglia_in_più

-club_dargento

-gruppocon