Il 20 febbraio prossimo scadranno i cinque mesi in cui l’ANSFISA, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, dovrà dare un parere sulla terza ed ultima autorizzazione necessaria alla riapertura della tratta ferroviaria tra Andria e Corato. Ad inizio gennaio, qualche giorno fa, è arrivata la seconda autorizzazione, quella sul sottosistema energia delle stazioni e della tratta mentre manca solo il via libera sulla parte dedicata al segnalamento. A comunicarlo è la stessa Ferrotramviaria che adesso spera di poter rimettere treni in circolo sino ad Andria a partire da marzo. Se ci fosse l’ok dell’ANSFISA, che ha comunque fatto alcune eccezioni all’azienda credendo le integrazioni, ci sarebbe la ripresa della circolazione sul tratto ammodernato e raddoppiato con la vera inaugurazione e messa in esercizio anche della stazione di Andria Sud.

Nel frattempo proseguono anche i lavori di interramento della ferrovia. Da Ferrotramviaria spiegano che nonostante la difficoltà riscontrata nello scavo della roccia “dolomia” soprattutto nella zona centrale, la quota di fondazione è stata raggiunta in quasi tutto il tracciato in particolare nelle zone dove gli scavi sarebbero dovuti esser maggiori come la stazione di Andria Centro. Ora si continuerà a scavare sino alla programmazione della chiusura di via Barletta e via Vecchia Barletta gli ultimi due attraversamenti da interrare dopo la riapertura di via Ospedaletto e via Bisceglie.