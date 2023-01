Rapina questa mattina ad un bar in pieno centro ad Andria in via Napoli. Attorno alle 7 un uomo con volto parzialmente coperto da un cappellino e cappuccio avrebbe consumato un caffè prima di irrompere sul bancone prendendo la cassa con all’interno l’incasso. Tanto spavento per i diversi avventori presenti e per il personale del bar ma nessuna altra conseguenza con l’uomo che è fuggito via creando non poco scompiglio. Al lavoro ora i Carabinieri per accertare quanto accaduto e per risalire all’autore.